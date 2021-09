Guasto alla linea elettrica: circolazione dei treni in tilt a Giovinazzo

Ritardi pesanti alla circolazione dei treni e molti passeggeri rimasti a piedi. È una giornata di passione, quella di oggi, sui treni che transitano da Giovinazzo per Bari e per Foggia a causa di unche ha provocato non pochi disagi agli utenti. Il problema si è verificato questa mattina, alle ore 06.29., gestore dell'infrastruttura nazionale, comunica che «sulla linea Foggia-Bari, il traffico ferroviario è rallentato in prossimità diper un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni». La circolazione dei treni in direzione Bari è al momento off-limits e viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari, mentre il traffico è ancora rallentato. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino aI tecnici stanno lavorando per ripristinare l'alimentazione elettrica e consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario, mentre è in corso, da parte di, l'intera riprogrammazione del servizio commerciale: il solo trenoha registrato un maggior tempo di percorrenza di