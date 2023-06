Guasto a un treno, disagi per i pendolari giovinazzesi

La circolazione ferroviaria sulla tratta adriatica è rallentata dalle 18:40 di quest'oggi, 30 giugno, per un guasto ad un treno tra Bari Santo Spirito e Bari Parco Nord.È stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario da e per il capoluogo regionale. Trenitalia ha reso noto che i treni ad Alta Velocità e i Regionali, in transito da Giovinazzo, potranno subire ritardi fino a 45 minuti.Il traffico va lentamente riprendendo regolare.