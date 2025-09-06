“Notti di Stelle”
“Notti di Stelle”
Sociale

Grande soddisfazione per i risultati dell’edizione estiva “Notti di Stelle”

La presidente del Cuban Club Bari, Pina Allegretti: «Siamo pronti a creare nuovi sogni»

Giovinazzo - sabato 6 settembre 2025 Sponsorizzato
Ha superato ogni aspettativa l'edizione 2025 di "Notti di Stelle" organizzata dall'associazione Cuban Club Bari, guidata da Antonella Illuzzi. Ogni spettacolo si è rivelato un inno alla vita attraverso le personalità che hanno dominato il palco con maestria e professionalità. La danza, motivo propulsore delle calde serate estive, ha magnetizzato lo sguardo e l'ascolto di una platea attenta, incuriosita e ammaliata.

Ogni esibizione si è posta a valle di un lungo percorso di impegno, studio e sacrificio. I ballerini hanno offerto performance mozzafiato, frutto di un duro lavoro che coinvolge corpo e mente. I fisici scolpiti come esito di allenamenti costanti, i passi di ballo risultato di tentativi reiterati per raggiungere armonia ineccepibile, e conquistare il parterre.

Il palcoscenico si rivela la sede di una sfida personale: calcarlo con grazia e fermezza significa non solo gratificarsi per le potenzialità espresse, ma anche stabilire una connessione emotiva con chi sta scrutando la propria essenza.

«È stata un'edizione straordinaria che rimarrà impressa nei nostri cuori per l'energia, il talento e la passione che l'hanno animata» ha dichiarato Antonella Illuzzi, direttore artistico dell'evento.

Proprio perché al centro di ogni spettacolo di danza ci sono gli artisti, veri protagonisti della rassegna, Illuzzi ha rivolto loro un pensiero speciale «Ogni ballerino, ogni coreografo, ogni musicista ha donato anima e corpo a questo palcoscenico. Li ringrazio per la loro dedizione, per le ore di prove instancabili e per aver trasformato ogni movimento in pura magia. La loro arte è la vera luce che brilla in "Notti di Stelle"».

Molto apprezzate, peraltro, le incursioni sceniche di volti noti del panorama televisivo italiano che hanno saputo ben conciliarsi con le vivacità istrioniche del territorio locale. Scroscianti gli applausi per le esibizioni di Anastasija Kuzmina, Luca Favilla, Carlo Aloia e Raffaella Mitaritonna, a testimonianza tangibile del legame indissolubile instauratosi con gli spettatori nonché la grande voce del Manuela Villa nella prima serata e i coinvolgenti Banana's Republiq che con la lora carica salentina hanno coinvolto ed entusiasmato la platea

"Notti di Stelle" ha così contribuito a rendere effervescente l'estate a Giovinazzo, scrigno di fascino artistico e naturale dall'alta attrattività turistica, con un intrattenimento di qualità. È stato, dunque, conseguito a pieni voti l'obiettivo di infondere leggerezza nelle serate agostane, allietando i presenti che hanno potuto godere di una bellezza artistica genuina e autentica.

«Con il cuore pieno di gratitudine ci diamo appuntamento alla prossima edizione, pronti a creare nuovi sogni e a far brillare ancora una volta le stelle» conclude Pina Allegretti, presidente del Cuban Club Bari che si proietta già nel prossimo futuro con le nuove opportunità che sono state calendarizzate.

«Intanto segnate in agenda lunedì 15 settembre, data in cui si terrà l'Open Day della scuola: un'occasione speciale per scoprire i corsi, conoscere Antonella Illuzzi e il suo staff di istruttori qualificati ed immergersi in un mondo di progetti e proposte pensate per tutte le età
