Gli Amici della Musica annullano l'edizione 2020 di "Festival in...Porto"

Non se la sono sentita ed hanno forse fatto la scelta più coraggiosa.L'ha deciso die rimandarla al 2021 quando le condizioni generali riconsentiranno lo svolgimento di manifestazioni in un clima di normalità e serenità».Il gruppo, guidato dal presidente, non ce l'ha fatta a tenere aperto uno spiraglio per gli appassionati. Non ce l'ha fatta perché agosto è tanto vicino per chi deve mettere in piedi una macchina organizzativa notevole. Il rammarico più grande è certamente quello di non poter vedere dal vivo a Giovinazzo il paroliere italiano più famoso, Mogol, tempio vivente della musica leggera nazionale.«È una decisione sofferta e di cui ci dispiace molto - hanno commentato gli Amici della Musica -, ma è facile intuire le motivazioni e le implicazioni che questa epidemia ha comportato e comporterà. Ora è importante uscire da questo tunnel e che stiate tutti bene! Rispettiamo le regole e andrà tutto bene», il loro messaggio conclusivo.Piazza Vittorio Emanuele II non sarà dunque la cornice delle tre consuete serate a ridosso di Ferragosto, che tanto facevano sognare generazioni diverse ed accomunate dalla grande passione della musica.Una decisione che sentiamo di sposare e che dimostra grande senso di responsabilità degli organizzatori di una manifestazione di cui Viva Network è partner da quattro stagioni. Sarà più bella la festa del prossimo anno, quel che importa è che la nostra vita possa tornare alla normalità.