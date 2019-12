Giovinazzo si veste a festa: tutti gli appuntamenti della domenica

Il Natale è ormai vicinissimo e Giovinazzo veste l'abito migliore. In questa domenica 22 dicembre, saranno tanti gli appuntamenti per passare una giornata in assoluta spensieratezza.Il cartellone diideato dall'Assessorato alla Cultura prevede un evento imperdibile per gli amanti della storia e dell'archeologia questa mattina.Dalle 10.00 alle 12.00, infatti, avranno luogo le visite guidate al, conditi da laboratori per comprendere meglio la Preistoria. Nel sito, tra i più importanti del Mezzogiorno d'Italia risalenti al Neolitico, ci saranno i volontari dell'associazionecoordinati dall'etnoantropologa e guida accreditata, che tante volte è stata l'anima di eventi culturali che hanno riguardato l'agro giovinazzese.Dalle 10.30, per i più piccoli, in piazza Vittorio Emanuele II si riapre lache resterà aperta fino a sera.Alle 11.00, i figuranti del, sfileranno per le strade della città (partenza da Piazza Duomo, passando per Via Cattedrale, Piazza Vittorio Emanuele e Via Crocifisso) per poi raggiungere la grotta della Natività, realizzata nello spiazzo antistante il campetto del convento.Nel pomeriggio, alle 17.00,dopo il restyling da 500.000 euro. Tutto il programma è oggetto dell'articolo curato dalla nostra Gabriella Serrone.Dalle 18.00, nel borgo antico, spazio aie dai commercianti, in collaborazione cone associazioni. Contestualmente, in piazza Costantinopoli, Babbo Natale aspetta i bimbi nella sua casetta, mentre per tutto il centro storico ci saranno esibizioni musicali ed angoli enogastronomici. Occhio all'esibizione dei D-Rockat in piazza San Felice.Aperti dalle 18.30, sia il, nella chiesa del Carmine in via Cattedrale, sia la mostra diall'interno della cripta di Santa Maria Assunta.Se si vuol poi fare ritorno in centro, nella Sala Clessidra dell'Istituto Vittorio Emanuele II prosegue l'altra mostra, curata dagliin cui poter ammirare anche la maestosa Natività ambientata nella riproduzione in scala della Concattedrale, del porticciolo e di via Marina.