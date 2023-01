Giovinazzo in marcia per la Pace

Si è svolta ieri sera, domenica 29 gennaio, la, organizzata dalla Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali.Le strade di Terlizzi sono così diventate strade da cui lanciare un messaggio chiaro contro ogni violenza e sopraffazione, proprio nei giorni in cui il mondo si è fermato a commemorare le vittime dell'Olocausto. Le quattro comunità cattoliche di Terlizzi, Molfetta, Ruvo di Puglia esi sono ritrovata insieme a Mons. Domenico Cornacchia nel piazzale antistante la Chiesa Vecchia di Santa Maria della Stella, detto il Calvario.Il vescovo con il clero locale, i laici, gli amministratori delle quattro città hanno dato via poi alla marcia silenziosa col pensiero rivolto all'Ucraina e a tutte quelle nazioni sconvolte da dolore a guerra. Il corteo ha quindi percorso Viale Roma, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Umberto I, sino a Piazza don Tonino Bello, prima del raduno nella Concattedrale di San Michele Arcangelo, con don Gianni De Robertis, direttore di Migrantes, che ha portato la sua testimonianza. Un momento altissimo di comunione tra i cattolici terlizzesi, molfettesi, ruvesi e giovinazzesi presieduto da Mons. Cornacchia.Prima della partenza era stato Edgardo Bisceglie della Caritas diocesana a ricordare l'importanza dell'impegno quotidiano a favore dei deboli, di chi scappa dalle guerre e della fame, spesso causata da quei conflitti. La presenza della Caritas continua ad essere per queste quattro città faro in fondo al tunnel dell'egoismo umano e della barbarie. Per chi arriva ed anche per chi è del posto.Proprio il vescovo si è voluto soffermare sul concetto di "popolo in cammino" e citando il profeta Sofonia ha rimarcato l'importanza dell'"andare in cerca" della Pace, del bene comune, senza mai stancarsi. Un buon cristiano e tale se "cerca" il dialogo, senza mai dare spazio alla violenza.Il sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, ha quindi dato il benvenuto agli amministratori giunti nelle Città dei Fiori, rimarcando come la sua sia una città che vuole dar spazio al valore della Pace e evidenziando il lavoro instancabile della Caritas diocesana, che interagendo con le istituzioni cittadine riesce quotidianamente ed "instancabilmente" a dare risposte alle grandi povertà, economiche e umane, di questi tempi grami.Per Ruvo di Puglia era presente l'assessore alle Politiche Sociali, Damiano Savio Curci, anch'egli emozionato per il grande afflato tra le città della Diocesi.Quella terlizzese è stata una meravigliosa gelida serata di gennaio, in cui i cattolici hanno fatto sentire tutto il peso del loro pensiero pacifista, un pensiero supportato non dalla vuota retorica di altri ambienti, ma concreto, che segue l'insegnamento di Gesù Cristo e percorre l'unica strada che lui ha tracciato.Per Crucem ad Lucem, dalla sofferenza, dal male, dal buio dei conflitti verso l'unica possibile via d'uscita che è sempre e solo l'unità tra i popoli e la pace in Terra.