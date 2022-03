Giovinazzo in Jazz: all'Odeion si chiude la rassegna "Fantamusique"

L'omaggio a uno degli artisti più 'controcorrente' della scena Jazz americana chiude la rassegna concertistica Fantamusique, organizzata a Giovinazzo dall'associazionecon la direzione artistica di Gabriele Mastropasqua.Domenica 27 marzo alle ore 19.30 ritorna l'appuntamento disul palco dell'Auditorium Odeion di Giovinazzo (via delle Filatrici 32, Giovinazzo) si esibirannoDa 'Devil woman' a 'Nostalgia', passando per 'Weird nightmare' e 'Moanin', un viaggio alla scoperta del repertorio del contrabbassista afroamericano Charles Mingus, scomparso nel 1979 all'età di 56 anni dopo aver rivoluzionato la scena jazz internazionale.L'ingresso al concerto è a pagamento, con biglietto unico al prezzo di 12 euro. Obbligatoria la prenotazione ai numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978. Durante gli appuntamenti sarà garantito il rispetto delle normative Covid per gli spettacoli dal vivo. Per informazioni si possono chiamare i numeri 340 10 62 022 – 328 28 50 978 o visitare le pagine Facebook ( facebook.com/gijgiovinazzo ) e Instagram di Gij ( www.instagram.com/gij_giovinazzo ).