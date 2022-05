"Giovinazzo loves Disney": all'Odeion sarà domenica in musica

è una piacevole kermesse che ripropone i pezzi più amati del passato e quelli più recenti dei famosissimi film che hanno accompagnato la nostra infanzia! Pasqualino Beltempo, performer di musical che lavora ormai da più di un decennio a New York, canterà i celebri brani in Italiano e Inglese, introducendo ogni pezzo con curiosità e informazioni storico-culturali che regaleranno al pubblico un viaggio ancora più in profondità nella conoscenza di queste opere d'arte! L'artista sarà accompagnato da formidabili musicisti locali che vantano curricula d'eccezione! È uno spettacolo che piacerà sia ai grandi che ai più piccoli, divertendo e mostrando ai numerosi turisti veri talenti giovinazzesi!Tutti noi conosciamo i film Disney e le celebri canzoni, ma pochi conoscono la storia di questi film, il perché sono stati prodotti in particolari momenti storici e l'importanza che hanno nella formazione dei bambini che li guardano. Certo non mancheranno momenti di coinvolgimento del pubblico che sicuramente vorrà cantare coi musicisti, ci saranno momenti di grande musica dal vivo, grazie alla versatilità del gruppo, che cercherà di rivisitare alcuni pezzi riarrangiandoli in stili freschi e nuovi, ma non verranno tralasciati riferimenti all'importanza socio-culturale che questi classici continuano ad apportare nelle nostre case. L'esperienza americana di Pasqualino Beltempo contribuirà a fornire un tocco in più con interpretazioni bilingue in Inglese e Italiano e attingendo alla sua esperienza nel musical, ci saranno momenti teatrali a impreziosire le interpretazioni, portando un tocco di Broadway qui a Giovinazzo.Allora non mancaten in via delle filatrici 32 a Giovinazzo! Prenotate il vostro biglietto sulla pagina Facebook o Instagram di GiJ oppure dal numero di telefono +39 328 2850978 "E il Sogno Realtà Diverrà".SI ESIBIRANNO:in voce Pasqualino Beltempoal sax Gabriela Mastropasquaalla tromba Antonio Fallacaraal piano Antonio Simoneal contrabbasso Angelo Verbenaalla batteria Andrea De Santisspecial guest Cristina Siciliano