"PIIGS", il 4 giugno la proiezione del docufilm all'Odeion di Giovinazzo

Sabato 4 giugno presso laverrà proiettato il documentario(2017), diretto e prodotto da Adriano Cutraro, Federico Greco, Mirko Melchiorre.L'acronimo è stato ideato da un giornalista dell'Economist nel 2009: i P.I.I.G.S. sono quegli stati europei dal debito pubblico insostenibile (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna). La voce narrante è dell'attore Claudio Santamaria e ci sono interviste a Noam Chomsky, Yanis Varoufakis ed Erri De Luca.Realizzato da tre filmmaker dopo cinque anni di ricerche e due di riprese, il film racconta anche le dirette conseguenze dell'austerity sulla gente comune, in particolare sulla drammatica vicenda di una Cooperativa sociale di Roma, "Il Pungiglione" che assiste disabili e persone svantaggiate e che lotta disperatamente per sopravvivere alla crisi e scongiurare il fallimento. Una riflessione che sviscera i meccanismi delle politiche economiche neoliberiste e le loro drammatiche conseguenze sulla nostra vita di semplici cittadini europei. Il documentario è stato proiettato nelle sale a partire dal 27 aprile del 2017 e trasmesso su Rai 3 il 30 dicembre dello stesso anno.Sarà ospite in sala uno dei tre autori, Federico Greco, che ci racconterà di questa straordinaria esperienza dal suo punto di vista di autore e risponderà alle domande del pubblico.Si fa sala alle 19.30 e si accede tramite abbonamento o biglietto del costo di 10 euro. In base alle disposizioni di legge inerenti all'emergenza sanitaria, è necessario entrare indossando la mascherina FFP2. Per prenotazioni e info, contattare il numero 3401062022.