Giovinazzo in festa per Sant'Antonio da Padova: il programma

Il giorno è arrivato, dopo tre anni e due edizioni mancate di una festa sentitissima dai giovinazzesi.Quest'oggi, sabato 18 giugno, Giovinazzo sarà in festa perdopo le celebrazioni dello scorso 13 giugno legate alla solennità liturgica.Alle ore 17.00, all'interno del Santuario del SS Crocifisso è prevista la recita del Santo Rosario, a cui farà seguito alle 18.00 la Santa Messa presieduta da fra' Andrea Viscardi.I frati minori cappuccini hanno quindi organizzato dopo due anni di sosta l'attesa processione, che si snoderà per il lungomare Marina Italiana fino a raggiungere cala Porto, dove avverrà l'attesissima predicazione, momento alto delle celebrazioni. Purtroppo la Capitaneria di Porto di Molfetta ha fatto diniego dell'imbarco a mare dell'effigie e quindi quel rito così antico non si terrà.Dopo la predicazione, i portatori con l'effigie del Santo portoghese in spalla transiteranno da piazza Vittorio Emanuele II, via Molfetta e via Crocifisso, rientrando in convento. Il corteo processionale sarà accompagnato dalla Bassa Musica "Città di Giovinazzo" e dall'Orchestra di Fiati della Scuola di Musica "Filippo Cortese" diretta dal M° P.Turturro.Seconda festa religiosa della bella stagione a Giovinazzo, dopo quella della Madonna delle Grazie. Domenica 19 giugno, invece, clero e fedeli tutti si riuniranno per celebrare la solennità del Corpus Domini.