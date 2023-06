San Tommaso, Comitato Feste e Pro Loco organizzano tour della Cattedrale

Il Comitato Feste Patronali di Giovinazzo e la Pro Loco cittadina, in accordo con la parrocchia di Santa Maria Assunta, organizzano per il 2 ed il 3 luglio un tour guidato della Concattedrale.L'iniziativa si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Tommaso Apostolo, primo Patrono della cittadina adriatica.Le visite guidate, con ritrovo ai piedi della bella chiesa romanica, avranno luogo con i seguenti orari: 2 luglio dalle ore 16.30 alle 18.00 ed il 3 luglio dalle 10.00 alle 11.30. Ci si può iscrivere:- nella sede del Comitato Feste Patronali in Piazza Vittorio Emanuele II dalle 19.00 in poi;-inviando una mail all'indirizzo festepatronaligiovinazzo@gmail.com - nella sede della Pro Loco Giovinazzo in Piazza Umberto I in serata;- prenotandosi telefonicamente al numero +39 350 593 6607.L'ingresso è gratuito.