Dal 30 giugno Giovinazzo festeggia San Tommaso Patrono

inizieranno a Giovinazzo i festeggiamenti in onore diorganizzati dal Comitato Feste e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta.Alle 17.30 ci sarà nella Concattedrale l'esposizione del SS Sacramento, mentre alle 18.15 inizierà il Santo Rosario. Alle 19.00 celebrazione eucaristica e preghiera al Santo., invece, dopo il Rosario e la messa vespertina, alle ore 20.00 si terrà il concerto "In memoriam Sancti Thomae", a cura della formazione da camera Suite. Il soprano è Anna Maria Stella Pansini, all'oboe si esibirà Luciana Visaggio ed all'organo Daniele De Palma.le sante messe saranno celebrate in Concattedrale alle 10.30 ed alle 19.00. Dalle 16.00 alle 18.00 sarà possibile effettuare una visita guidata per visitare i mosaici presenti sul presbiterio, all'antica sala capitolare ed alla cripta.Alle 17.30, invece, nei pressi della sede del Comitato Feste, ai piedi di Palazzo di Città, una artista madonnara realizzerà la sua opera dal vivo.Prima della messa vespertina, dalle 18.15, recita del Santo Rosario e canto dei vespri.Lunedì 3 luglio Giovinazzo celebrerà la solennità.Al mattino, dalle 9.30, nuova visita guidata per visitare i mosaici presenti sul presbiterio, all'antica sala capitolare ed alla cripta.Al pomeriggio dalle 18.00 giro della bassa musica per le strade della città. Poi alle 18.15 il consueto Santo Rosario meditato, a cui seguirà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Parteciperanno alla funzione religiosa le confraternite, le associazioni, i pii sodalizi e tutto il clero cittadino. Con loro anche la Giunta comunale, i consiglieri e le autorità militari cittadine.