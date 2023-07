Giovinazzo festeggia San Tommaso Apostolo: il programma

Giovinazzo festeggia quest'oggi, lunedì 3 luglio,, co-patrono della città.Al mattino, dalle 9.30, tour per visitare i mosaici presenti sul presbiterio, l'antica sala capitolare e la cripta. Poi di pomeriggio il clou dei festeggiamenti: dalle 18.00 ci sarà il giro della Bassa Musica per le strade della città, mentre alle 18.15 sarà recitato nella Concattedrale di Santa Maria Assunta il Santo Rosario meditato, a cui seguirà la solenne celebrazione eucaristica presieduta davescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Prenderanno parte alla funzione religiosa le confraternite, le associazioni, i pii sodalizi e tutto il clero cittadino. Con loro anche la Giunta comunale, i consiglieri e le autorità militari.Una festa sobria, che però rappresenta lo stretto legame tra Giovinazzo e colui il quale fu il, veneratissimo a queste latitudini, in cui tanti portano il suo nome.