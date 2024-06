Giovinazzo in festa per il Sacro Cuore di Gesù: il programma del 23 giugno

Vivrà il suo culmine questa sera, 23 giugno, la festa in onore del Sacro Cuore di Gesù, la terza in ordine cronologico nell'estate giovinazzese. Sentitissima dai fedeli, la solennità liturgica è stata vissuta il 7 giugno scorso e dal 14 al 22 giugno c'è stata la Novena.Oggi è la domenica della festa esterna, con la processione che coinvolgerà l'intero centro cittadino e si concluderà sul sagrato della parrocchia Sant'Agostino col tradizionale canto del "Te Deum" e la benedizione solenne.Di seguito, per non farvi perdere nulla, vi riproponiamo il programma della giornata di festa con l'itinerario della processione.Ore 08.00 - Lancio di razzi in località Trincea ditta Cav. Senatore Fireworks da Cava de' Tirreni (Sa)Ore 08.30 - S. MessaOre 09.30 - Giro per la città della bassa banda "L'Armonia Molfettese"Ore 10.30 - S. Messa solenne presieduta da don Cesare Pisani con la partecipazione degli iscritti all'Associazione Maschile "Sacro Cuore diGesù" e all' "Apostolato della Preghiera". Benedizione degli scapolari ai nuovi associati.Ore 18.45 - S. Messa con la partecipazione dell'Associazione Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Molfetta. Al termine della S. Messa solenne processione per le vie della città dell' effige del Sacro Cuore di Gesù addobbata a devozione della ditta Fratelli Fiorentino Giovinazzo. La processione sarà accompagnata dal complesso bandistico "orchestra di fiati Filippo Cortese" di Giovinazzo e dalla bassa musica "L'armonia Molfettese". Al rientro dell'effige, canto del TE DEUM.Ore 23.15 - Grandioso spettacolo pirotecnico in località Trincea a devozione di tutta lacittadinanza, ditta Cav. Senatore Fireworks da Cava dei Tirreni (Sa).P.zza Sant'Agostino, Via A. de Gasperi, Via A. Gioia, Via Cap. Mastandrea, Via Frammarino, Via Verzillo, Via Imbriani, Via Ten. Piscitelli, Via Gen. Ottavio Daconto, Via C. Rosa, Via Ten. Frascolla, Via II Tr. Daconto, Via I tr. Vittorio Veneto, Via Petrarca, Via Sott. Deceglie, Via Cappuccini, P.zza Vitt. Emanuele II, Via A. Gioia, Via G. Sasso, Via G. Marconi, P.zza Sant' Agostino. I fedeli che abitano lungo il tragitto della processione sono invitati ad addobbare i balconi al passaggio delle effigie del Sacro Cuore.