Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: il programma

Il programma dei festeggiamenti

La riflessione di don Pietro Rubini

Dal 13 al 16 febbraio si svolgeranno a Giovinazzo i festeggiamenti in onore de, a cura della Parrocchia di San Domenico, dell'Arciconfraternita del Rosario e del Terz'Ordine Domenicano che ha sede nella Chiesa dello Spirito Santo, situata nel cuore del centro storico di Giovinazzo.Nel loro impegno e devozione è racchiusa la festa liturgica e il culto verso il Beato: si prodigano ogni anno affinché l'attenzione sul culto del Beato Nicola Paglia sia sempre viva e seguita attraverso l'intenso momento di preghiera e riflessione, fulcro delle giornate che ci apprestiamo a vivere.Queste furono le parole del vescovo della diocesi di Molfetta- Mons. Domenico Cornacchia durante la festa svoltasi lo scorso anno, le vogliamo ricordare. «Il Beato Nicola è stato un infaticabile reclutatore di giovani, così fu definito. È stato uno dei predicatori dell'annuncio della Parola di Dio. Si deve predicare con la propria vita, così saremo più persuasivi. Il reclutare deve mirare a dare esempi non per fare proselitismo. Il mio augurio è che regni il buon esempio, che il dono della pace sia raggiunto dal mondo intero, unitamente alla fraternità universale».Dal 13 al 15 febbraio 2023 si terrà il triduo animato dai frati domenicani che prevedrà alle ore 17.45 la Preghiera del S. Rosario e il Triduo mentre alle ore 18.30 sarà celebrata la S. Messa.Mercoledì 15 febbraio. alle ore 19.30 si svolgerà l'incontro di Presentazione del Libro "I normanni, Giovinazzo e il Casato Paglia", scritto da Alessandro Paglia, oblato benedettino.Nel giorno di giovedì 16 febbraio, in cui si ricorda la morte dell'illustre cittadino giovinazzese del quale si attende dalla Chiesa la proclamazione a Santo, è stata indetta la festa liturgica in onore delQuesto sarà il programma che si svolgerà nella giornata:Ore 10.00: S. MessaOre 18.30: S. Messa solenne presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Domenico Cornacchia, con la partecipazione di Padre Giovanni Distante O.P. Priore della Basilica di San Nicola in Bari, del clero cittadino, delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle Confraternite e delle Associazioni.Dalla parrocchia San Domenico un cortese invito rivolto ai cittadini ai quali si chiede di addobbare i balconi lungo l'itinerario della processione.A don Pietro Rubini, parroco della Parrocchia San Domenico, abbiamo chiesto che insegnamento si deve trarre dall'operato del Beato. Ecco cosa ci ha risposto. «Dalla testimonianza del Beato Nicola Paglia ricaviamo l'invito a trasmettere a quanti incontriamo sul nostro cammino la gioia della fede e la bellezza dell'amore con l'annuncio e la testimonianza del Vangelo. Come lui, cerchiamo anche noi di offrire agli altri frammenti di vita buona, di spendere i doni che abbiamo per fare crescere l'amore, la giustizia e la pace tra gli uomini e con Dio».«Dalla Chiesa di San Domenico - ha concluso -, dove è particolarmente venerato, il Beato Nicola sembra voler allargare le braccia fino a raggiungere e ad abbracciare tutti i suoi concittadini, in particolare le famiglie, i giovani, gli anziani e quanti tra noi vivono nel dolore, nella solitudine, nello smarrimento. A circa un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, ci affidiamo alla sua potente intercessione per invocare dal Dio della pace la fine di tutti conflitti attualmente in corso, impegnandoci a mettere ogni azione e iniziativa al servizio della fratellanza umana».