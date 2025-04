Il programma liturgico della Settimana Santa nella parrocchia San Domenico

IL PROGRAMMA

È già iniziata la Settimana Santa, cuore liturgico per la Chiesa Cattolica.Anche nellaa Giovinazzo, guidata da don Antonio Picca, continuano le celebrazioni in vista del Triduo Pasquale. Di seguito vi proponiamo dunque il calendario completo sino a domenica 20 aprile.Ore 9.30 - 12.30 - Confessioni.Ore 19.00 - Messa crismale con tutto il clero diocesano all'interno della Cattedrale di Molfetta.Ore 9.30 - 12.30 e 17.00 - 19.00 - Confessioni.Ore 19.00 - Messa in Coena Domini.Ore 21.30 - Adorazione eucaristica dinanzi agli Altari della Reposizione.Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.Ore 9.30 - 11.00 e 16.30 -18.00 - Confessioni.Ore 17.30 - Celebrazione della Passione di Cristo.Ore 19.30 - Processione dei Misteri per le vie cittadine.Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.Ore 9.30 - 11.00 e 16.30 -18.00 - Confessioni.Ore 21.30 - Solenne Veglia Pasquale della Notte Santa.Sante Messe ore 8.00, 10.30, 19.00.