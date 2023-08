Giovinazzo Estate, gli eventi del 4 agosto

Arte, astronomia, ballo e musica.Giovinazzo non si fa mancare nulla, soprattutto in agosto, anche in settimana. E così questa sera, 4 agosto, ci sono appuntamenti di vario tipo per soddisfare i palati più diversi. Il nostro promemoria per non perdersi nulla.Vedetta sul Mediterraneo - dalle 18.00 alle 21.00Ma Re Stare - mostra di Irma De Cegliaa cura di Ass. Don Saverio Bavaro - Biblioteca dei Ragazzi A.DacontoSala Marano - IVE - dalle 19.00 alle 21.00Serata con Luna e Stellea cura di Circolo Culturale "Leonardo"Piazza Vittorio Emanuele II - ore 21.00"Il re degli ignoranti" - tributo ad Adriano Celentanoall'interno di "Ballando con le stelle...live in Giovinazzo"a cura di ASD Cuban Club Bari