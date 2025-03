"Giovinazzo Estate 2025", pubblicato il bando comunale

Si può consultare sul sito ufficiale del Comune di Giovinazzo ( qui il link ) il bando pubblico per chi volesse proporre iniziative ed idee che ravvivino e rendano sempre più attrattiva la città durante la prossima estate.Questo è l'intento dell'Amministrazione Comunale: raccogliere manifestazioni di interesse per selezionare e pianificare le più convincenti proposte progettuali culturali da svilupparsi nel periodo compreso trail 1 giugno ed il 30 settembre 2025. La parola d'ordine è qualità.Ovviamente, le iniziative, per i diversi settori, devono essere in grado di impattarsi bene con la città e di essere stimolanti per la crescita socio-culturale dei cittadini, del pubblico e di chiunque visiti la città durante il periodo estivo.Le proposte valutate positivamente, oltre alle progettualità curate direttamente dall'Amministrazione stessa, saranno inserite nel calendario degli eventi estivi giovinazzesi 2025 e promosse anche attraverso il portale turistico culturale www.discovergiovinazzo.it e l'Info Point di Giovinazzo.Le domande, debitamente compilate utilizzando i modelli allegati e sottoscritte, dovranno pervenire al Comune, pena di esclusione,entro le ore 12:00 del 28/04/2025 con una delle seguenti modalità alternative:1)a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it 2)a mezzo raccomandata indirizzata a Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 64, 70054 Giovinazzo;3)consegna a mano all'Ufficio Protocollo al secondo piano di Palazzo di Città.Incitano a partecipare il più possibile il sindaco Michele Sollecito e l'assessore alla Cultura e Turismo,Cristina Piscitelli.«Ci prepariamo al periodo di maggiore fermento, culturale e turistico, come testimoniamo il numero degli eventi organizzati e i dati sui flussi turistici dell'ultimo anno, in crescita anche grazie ad iniziative di qualità come 'Conversazioni dal mare', che abbiamo annunciato alla BIT e alla BTM e che torna a Giovinazzo dal 20 al 22 giugno con ospiti importanti che a breve saranno annunciati - dichiarano all'unisono Sollecito e Piscitelli - Come sempre, obiettivo dell'avviso è individuare eventi culturali di varia natura e di grande richiamo che attirino o un pubblico variegato, sempre più rilevante e proveniente anche da fuori città. I risultati raggiunti sono il frutto della collaborazione con le nostre associazioni riunite nella consulta della cultura che convocherà a breve una assemblea per condividere gli indirizzi di questo avviso al fine di garantire la buona riuscita delle attività. I risultati raggiunti finora, insieme alle ulteriori iniziative messe in campo sul fronte dei servizi a disposizione del turista (apertura dell'info-point, entrata in vigore della tassa di soggiorno, implementazione della nuova cartellonistica turistica), impongono una programmazione che permetta a tutti di organizzare per tempo e al meglio le iniziative».