Giovinazzo città dell'amore e del Carnevale: le iniziative del 12 febbraio

Sarà una domenica dedicata alper i più piccoli ed all'amore per i più grandi.Giovinazzo vivrà momenti differenti in questo 12 febbraio. Gli innamorati potranno addentrarsi nel borgo antico, da mattina a sera, per assaporare le atmosfere di un percorso allestito dai commercianti del posto guidati dall'in accordo con l'assessorato alla Cultura e Turismo alla cui testa c'è Cristina Piscitelli.Troveranno anche un angolo selfie perIl percorso pieno di cuori toccherà piazza Costantinopoli, via Gelso e Arco Cattese, con la possibilità di condividere le fotografie più belle sulla pagina di promozione turistica del Comune, Discover Giovinazzo.Ma anche i più piccoli avranno la loro parte di divertimento. Alle ore 11.00, in piazza Umberto I, proprio all'ingresso del centro storico per chi arriva da piazza Vittorio Emanuele II, ci sarà lo spettacolo di Super Pippo Clown. Dalle 11.30 e per tutta la giornata nel borgo antico si terrà un mercatino dell'artigianato, con idee regalo per San Valentino e tanto ottimo e gustoso "cibo di strada" che richiamerà i sapori della tradizione. Il tutto non senza un costante e divertente accompagnamento musicale.E per chi volesse, in piazza Vittorio Emanuele II, dalle 8.00 alle 14.00, ci saranno le bancarelle e gli stand di", l'iniziativa voluta da Coldiretti, in collaborazione con l'assessorato alle Attività Produttive guidato da Alfonso Arbore, che promuove i prodotti agricoli del territorio.