Un intero weekend a Giovinazzo dedicato alle Giornate FAI di Primavera

Tornano in questo ultimo fine settimana di marzo le Giornate FAI di Primavera e saranno aperti al pubblico oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città differenti. E li si potrà visitare con un contributo libero.Il Gruppo FAI di Giovinazzo per l'occasione ha curato lo studio e l'apertura di un Casino in località Peragineto: Casino Pappalettere., raggiungibile verso Santo Spirito dalla complanare che scavalca la ferrovia. Le visite si terranno ogni ora per un massimo di 20 persone a gruppo secondo il seguente orario: sabato dalle ore 10.00 alle 17.00 e domenica dalle ore 09.00 alle 17.00.Il Casino, un tempo direttamente accessibile dalla strada consolare adriatica per Bari, con i suoi frantoi, con la residenza e con la cappella è una delle più significative testimonianze di strutture legate alla storica produzione dell'olio in Terra di Bari e alla cultura insediativa nel contado di Giovinazzo. Il complesso presenta una articolata organizzazione da cui è possibile individuare le stratificazioni storiche e le diverse fasi costruttive che per analogia e tipologia possono ricondurre ad altri complessi rurali fortificati presenti nella campagna di Giovinazzo. Il Complesso si caratterizza oltre che per l'antico sistema dei frantoi a piano terra con alte lamie voltate, in parte coperte dai tetti a spiovente e chiancarelle e installazioni fisse legate alla produzione di olio, per la presenza di una torre, con tracce di caditoie e feritoie, inglobata nella costruzione della struttura masserizia. La residenza padronale al piano superiore con l'infilata si stanze doveva accogliere stagionalmente le famiglie, infatti non era intesa come una dimora stabile ma era legata alle necessità produttive della campagna, per cui l'abitazione della famiglia si trovava al primo piano mentre il piano terra era occupato dal colono, con i locali per la lavorazione dell'olio, dei formaggi, i magazzini, le cucine, i forni e la cantina per il vino. Sarà possibile visitare anche l'annessa chiesa dedicata a San Francesco da Paola con l'elegante facciata in stile neoclassico.