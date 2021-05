Oltre mille visitatori per le Giornate FAI di Primavera a Giovinazzo e Molfetta

Un fine settimana eccezionale per partecipazione, quello appena trascorso, per i volontari del Gruppo FAI di Giovinazzo. Aperta, per le Giornate FAI di Primavera, Torre delle Pietre Rosse nell'agro giovinazzese e la chiesa della Madonna della Rosa a Molfetta. Di seguito il resoconto ed il commento del presidente, arch. Michele Camporeale.Ledel 15 e 16 maggio sono state un successo. Grazie ai quasiche con la loro partecipazione ci hanno dato fiducia e hanno celebrato insieme a noi la bellezza del nostro territorio.Domenica 16 maggio si è conclusa la 29ª edizione delleche ha visti impegnati i nostri volontari nella riapertura della Torre detta "delle pietre rosse", Madonna della rosa e Lama Martina, in ottemperanza dei protocolli stabiliti per i prevenire i pericoli di contagio da pandemia. Per noi volontari del FAI queste giornate hanno significato una sorta di ripartenza dopo la mancata edizione del 2020, coincisa con il riconoscimento della validità dell'azione della Fondazione FAI attraverso la targa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.«Gli esiti di questa edizione sono andati oltre la più rosea aspettativa – spiegaCapogruppoMolfetta, Terlizzi, Bitonto - soprattutto grazie alla presenza dei numerosi cittadini giunti da ogni parte della regione, anche da luoghi lontani come Taranto o Stornara di Puglia. Per l'impegno profuso in condizioni difficili per la presenza del pericolo Covid19 si è trattata di una edizione "eroica". Per questo va il mio ringraziamento personale ai nostri numerosi volontari e collaboratori ed al loro lavoro di studio e ricerca che permette di andare oltre la semplice apertura in queste giornate, a proposito della promozione del nostro patrimonio, e che per brevità di comunicato non cito per nome ed uno per uno. Vada altresì il ringraziamento ai volontari di Molfetta per l'apertura della Madonna delle Rose e per le passeggiate domenicali in Lama Martina che hanno permesso ai cittadini e visitatori di coglierne l'importante biodiversità; perché questo "rinascimento" parte all'insegna di una rinnovata sintesi tra natura, storia ed arte».Hanno contribuito gli iscritti di Terlizzi rappresentati alle Pietre rosse dalPer la disponibilità all'apertura ed al supporto con la loro opera e presenza, un grazie riconoscente va all'proprietario del sito Pietre rosse ed al suo personale di fiducia, aed alla prof.ssa di design e ceramicainsieme al presidealla galleria e laboratorio di arte contemporanea RA di Terlizzi con gli interventi in ceramica di Paolo De Santoli, ed al figulo e vasaioper l'intervento artistico in situ; allaed ai loro allievi diretti e formati dal maestro Vito della Valle; al pasticciere e sostenitore del FAI con i suoi prodotti dolciari evocativi della storia del luogo,; all'Associazione medioevalista Stupor Mundi che ci ha illustrato l'opera dello scriba medievale e dello usbergario. All'artistache con il ricavato dei suoi bozzetti contribuisce a sostenere l'opera della nostra fondazione.Per Molfetta si ringrazia don Beppe de Ruvo, parroco della Chiesa Madonna della Rosa, e don Fabio Tangari Presidente del Capitolo Cattedrale di Molfetta. Si segnala inoltre il supporto della Croce Rossa Italiana, comitato di Molfetta, che in queste due giornate ha dato un supporto per lo svolgimento dell'evento in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle normative.Si ringraziano ancora tutti i cittadini che con la loro presenza e partecipazione hanno permesso il buon esito delle due giornate ed una buona raccolta fondi, e ci scusiamo con quanti non sono stati accolti per i protocolli rigidi che imponevano la visita esclusivamente attraverso le prenotazioni on line.