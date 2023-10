Giornate FAI d'Autunno, a Giovinazzo apre Palazzo Ducale

COSA SONO LE GIORNATE FAI D'AUTUNNO

Una primissima anticipazione è comparsa nelle scorse ore sulla pagina Facebook del: Giovinazzo sarà ancora una volta meta di tanti visitatori per leNella località adriatica aprirà i battenti infattiaffacciato tutt'oggi sul mare, uno dei luoghi più suggestivi dell'incantevole borgo antico. Il Gruppo del Nord Barese aprirà anche il Palazzo dei Fratelli Attanasio (già Donna Bettina) nella vicina Molfetta.Maggiori dettagli sull'iniziativa (orari, modalità di accesso) saranno resi noti dall'ufficio stampa nelle prossime giornate.Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le, l'amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.Il pubblico potrà meravigliarsi di fronte alla ricchezza e alla varietà dei tesori di storia, arte e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, in ogni angolo della Penisola: tra questi si scopriranno palazzi storici, ville, chiese, castelli, e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d'arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. Le Giornate FAI d'Autunno sono organizzate nell'ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione "Ottobre del FAI", attiva per tutto il mese.