Nel fine settimana tornano a Giovinazzo le Giornate FAI d'Autunno

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, lel'amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.Durante il fine settimana – animato e promosso dai volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d'Italia.A Giovinazzo sarà proposta una speciale visita in un sito del tutto inedito. Conorganizzata dal, il pubblico potrà meravigliarsi per l'insolito percorso tra gli anditi che si celano inaspettatamente nel palazzo storico che fu fatto edificare, nella seconda metà del '600, dalsu progetto ideato dall'architetto napoletano Francesco Antonio Picchiatti.Divenuto Principe di Cellamare nel 1631, Nicolò Giudice nel 1639 aveva acquistato Giovinazzo da Ferdinando Gonzaga Duca di Guastalla, ottenendo il titolo di Duca della cittadina pugliese nel 1651 da Filippo V.Il programma dell'edizione 2023 è stato presentato oggi nel salone delle feste del Palazzo della Prefettura a Bari, alla presenza del Prefetto e dell'assessore alla cultura del Comune di Bari, oltre ai referenti FAI regionale e della Delegazione di Bari e comuni viciniori.Parte centrale della visita è il manifesto ideologico della presenza ducale che si sostanzia in un monumento che riassume della vicenda urbana di Giovinazzo una parte tardo medievale ed una protorinascimentale. Si mostrerà come il palazzo si è strutturato nel tempo e – grazie alla prezioso consenso del– si percorrerà un'ala inaccessibile in cui i "narratori del Gruppo FAI di Giovinazzo" metteranno in evidenza le strutture fondanti, con i pilastri poliformi, fino al prospetto un tempo piombante sul mare. Viene dunque valorizzato un luogo affatto conosciuto, partendo dalla corte, dagli ambienti del piano terra e della zona seminterrata dove sono evidenti le strutture fondali dell'edificio e si analizzerà la stratificazione delle vestigia antecedenti. Un patrimonio sorprendente e inaspettato infatti quello del Palazzo Ducale, che i volontari hanno a cuore da anni e che si comincia a conoscere in modo più approfondito in questa occasione.I Delegati e Volontari delcome sempre, metteranno a disposizione energia, creatività ed entusiasmo per svelare la ricchezza e la varietà del patrimonio di storia e arte che è nella piazza della Concattedrale, un luogo decisamente speciale che ci auspichiamo diventi pedonale perché custode di fascino, culture e tradizioni, e che tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per le generazioni presenti e future, com'è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.A chi desideri partecipare verrà richiesto un contributo libero - si suggerisce che sia a partire da 3 euro - che andrà a sostegno della missione e dell'attività del FAI. In occasione di Ottobre del FAI, a chi si iscriverà per la prima volta al FAI sarà dedicata una agevolazione di 10€ in meno su ogni tipologia di quota, oltre alla possibilità di saltare le code in tutti i siti aperti nelle Giornate.Le visite si svolgeranno esclusivamente per gruppi accompagnati, in ordine di arrivo, dalle ore 9.30 alle ore 18.30 di entrambi i giorni. Partenza da Piazza Duomo. I ringraziamenti del Gruppo FAI di Giovinazzo sono andati in modo speciale ai proprietari ed alle famiglie che hanno accolto questa iniziativa.