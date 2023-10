In centinaia a Giovinazzo per le Giornate FAI d'Autunno

6 foto Giornate FAI d'Autunno

Oltre 340mila visitatori in tutta Italia, con la Prefettura di Bari secondo sito più visitato in Italia e centinaia di persone giunte a Giovinazzo perfatto edificare nella seconda metà del '600 dal Duca di Giovinazzo Nicolò Giudice, su progetto ideato dall'architetto napoletano Francesco Antonio Picchiatti.È questo il primissimo bilancio delle, organizzate nello scorso fine settimana nella cittadina adriatica dal, che ha aperto a Molfetta anche il Palazzo dei F.lli Attanasio.Grazie alla collaborazione dei privati è stato mostrato come il palazzo si è strutturato nel tempo ed è stata aperta un'ala solitamente inaccessibile in cui i "narratori del Gruppo FAI di Giovinazzo" hanno raccontato le origini dell'immobile e mostrato le sue strutture fondanti, con i pilastri poliformi, «fino al prospetto un tempo piombante sul mare». Valorizzata la corte e la parte seminterrata, sconosciuta ai più.A decine, grazie anche al meteo favorevole, hanno affollato piazza Duomo e si sono messi in paziente fila per entrare a gruppi. Bellissima la vista dai sotterranei direttamente su piazzale Aeronautica Militare e sul mare.Nelle foto di Palma Morva il riassunto di una visita che ancora una volta, grazie ai volontari FAI di Giovinazzo, ha reso onore ad una cittadina dall'enorme patrimonio storico.