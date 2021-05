Giornate di Primavera FAI: a Giovinazzo aperta Torre delle Pietre Rosse

LE APERTURE A GIOVINAZZO

GLI ORARI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VISITA

COME ACCEDERE E PRENOTARSI

Tornano sabato 15 e domenica 16 maggio le, primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura, organizzato dopo l'ultimo periodo di lockdown. Anche quest'anno la grande manifestazione di piazza del FAI, dal 1993 il più importante evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura, torna a coinvolgere gli italiani - dopo i mesi difficili vissuti - nell'entusiasmante scoperta delle bellezze che ci circondano,molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, visitabili in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. I posti disponibili sono limitati; prenotazione obbligatoria sul sito www.giornatefai.it fino a esaurimento posti disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la visita.In questa occasione ilgrazie ai volontari di Giovinazzo, riapre eccezionalmente e a conclusione dei lavori di restauro la, dal nome della contrada in cui insiste in agro del Comune di Giovinazzo. Databile per epoca di costruzione intorno al 1200, edificata dalla famiglia nobiliare dei Paglia che diede i natali al religioso beato Nicola Paglia, nel corso dei secoli ha assolto la funzione principale di torre di avvistamento e segnalazione all'interno di un più esteso sistema territoriale di difesa. In epoca più recente ha assunto la funzione complementare di torre colombaia, rappresentando una ricca fonte economica e segno tangibile del potere personale ed economico del ricco proprietario terriero che la deteneva. A conclusione dell'intervento di restauro in parte cofinanziato dal GAL Fior d'Olivi, essa intende realizzare un piccolo centro documentale del sistema delle torri difensive e dell'economia agraria delle torri colombarie.In occasione dell'apertura, nell'agrumeto della Torre ci saranno allestimenti della pittricecon le vedute su Giovinazzo in miniatura, interventi d'arte a cura diintermezzi musicali degli allievi della Scuola Comunale di Musica "Filippo Cortese" e il banco di scrittura e storia degli amanuensi dell'associazione Stupor Mundi.L'apertura della Torre delle Pietre Rosse a Giovinazzo, struttura privata e normalmente chiusa al pubblico, è prevista per entrambe le Giornate con orario continuato sabato 15 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18,00 (ultima visita); domenica 16 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (ultima visita). Le visite si svolgeranno ogni ora con un gruppo da 15 persone.Accessi riservati saranno garantiti agli iscritti e a chi si iscriverà online e in occasione della manifestazione (i visitatori potranno sostenere il FAI con una donazione libera del valore minimo di 3 €). Prenotazione online obbligatoria sul sito www.giornatefai.it I posti sono limitati. Le visite saranno possibili solo se muniti di mascherina e con suddivisione rigorosa per gruppi