Giornata funesta a Giovinazzo: due incidenti in poche ore, otto feriti

Il primo lungo la ex strada statale 16 Adriatica per Santo Spirito, l'altro in via Molfetta. Sul posto Polizia Locale e 118

Due gli incidenti stradali, fra la mattinata e il pomeriggio, a Giovinazzo. Il primo, più grave, sulla strada verso Santo Spirito (forse, all'origine, un tamponamento), il secondo, di lieve entità, in via Molfetta, dove sembra che a causare l'incidente sia stato il mancato rispetto dello stop., complessivamente, le persone ferite.Il primo sinistro, attorno alle ore 08.00, è avvenuto sull'ex strada statale 16 Adriatica. All'origine di tutto, forse, un tamponamento, anche se la dinamica precisa è in via di ricostruzione da parte della: padre e figlio si trovavano in unache all'improvviso è stata colpita da dietro da una. Quattro i feriti (i conducenti dei mezzi e i passeggeri della seconda auto), tutti lievi: soccorsi dalsono stati portati all'ospedaleIngenti i danni ai due veicoli - entrambi diretti a Giovinazzo -, in modo particolare sul retro della, completamente deformato. Se vi fossero stati passeggeri sul sedile posteriore, forse avrebbero patito conseguenze più gravi. Il secondo incidente, attorno alle ore 16.00, in via Molfetta, dove è avvenuta la collisione frontale-laterale fra unache proveniva dal lungomare di Ponente (e che avrebbe dovuto dare la precedenza) e unache procedeva verso Molfetta.Sul posto è arrivata la: illeso il conducente della prima auto, mentre quello della seconda (la quale è finita fuori strada, in un fondo agricolo attiguo alla carreggiata) e gli altri tre passeggeri sono stati portati al vicino ospedale di Molfetta, dagli operatori delLe loro condizioni non destano preoccupazioni.