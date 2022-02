Gianni Antonio Palumbo presenta "Per Luigi non odio né amore"

Questa sera, 7 febbraio, alle ore 21.00, avrà luogo la presentazione on line del romanzo di Gianni Antonio Palumbo dal titolo(Scatole parlanti).Palumbo, docente del Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo, nonché direttore artistico della Notte Bianca della poesia, dialogherà nel salotto virtuale della "Casa del menestrello" con Domenico Faniello, scrittore, conduttore della rubrica, e con Maria Antonella D'Agostino, poetessa, narratrice, presidente dell'associazione Matera Poesia1995.A curare le letture sarà Tania Adesso, docente di Lettere.è un romanzo psicologico, con venature di giallo. Ambientato nel 1978 nella provincia brindisina, segue gli eventi che caratterizzano la vita di due istituzioni educative, l'Accademia Amaranta, destinata alla formazione della futura classe dirigente, e il Principe Amedeo, consacrato a ragazzi difficili. A fungere da filo conduttore l'inchiesta sulla scomparsa di un giovane insegnante. Una discesa – attraverso i meccanismi della focalizzazione interna variabile – nei meandri dell'ambizione, delle sedi del maschilismo più becero, del ritorno del rimosso, delle zone oscure della coscienza che si celano dietro le maschere della rispettabilità.Il link per seguire la diretta facebook è: https://www.facebook.com/668147996988848/posts/1367462380390736/?app=fbl Il link per assistere all'evento su YouTube è invece il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=nH-LkHHUUNA