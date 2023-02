"Notte Bianca della Poesia", Palumbo riconfermato direttore artistico

L'assemblea plenaria dell'con voto unanime, ha deliberato di nominare il Prof.quale Direttore Artistico della 13ª Edizione dellaNell'occasione, l'assemblea dei soci ha stabilito le date di effettuazione del format culturale che sono«Sono lieto della conferma di quest'incarico che mi onora e che cercherò di condurre al meglio delle mie possibilità – da detto il Prof. Palumbo - . Per quest'edizione speriamo di ampliare la platea degli "attori" della Notte Bianca, aprendoci a realtà associative al di fuori del territorio regionale e potenziando l'internalizzazione. Si attendono numerose novità, non si esclude la possibilità di omaggiare poeti della nostra tradizione letteraria. Auspichiamo inoltre – ha chiosato Palumbo – un incremento della partecipazione dei giovanissimi, attraverso un loro coinvolgimento in ruoli organizzativi e sul versante artistico».Il docente universitario molfettese ricoprirà, quindi,il prestigioso incarico, segno di una continuità nel segno della crescita della manifestazione letteraria che si afferma sempre più nel panorama culturale italiano.«Con la nomina di Gianni Palumbo abbiamo messo le basi per un evento straordinario – ha dettoPresidente dell'Accademia – che sta avendo notevoli consensi anche all'estero. La Notte Bianca della Poesia è non solo cultura, pensiero e creatività, ma si sta dimostrando una buona occasione di sviluppo turistico. Continueremo anche con il format "Aspettando la Notte Bianca" che porteremo in diverse città di Puglia e Basilicata – ha concluso De Matteo – per creare nuove occasioni d'incontri poetici, sempre alla ricerca di nuovi talenti sotto la guida attenta, scrupolosa e sapiente del Prof. Palumbo».