"Mi nutro di cultura": stasera l'ultimo appuntamento con i giovedì letterari dell'Odeion

Questa sera, giovedì 2 dicembre, a partire dalle 19.30, ci sarà l'ultimo appuntamento con i giovedì letterari proposti dalla Fondazione Defeo-Trapani all'interno dell', in via delle Filatrici.Protagonista della serata sarà il, docente, scrittore, direttore artistico della Notte Bianca della Poesia, il quale proporrà una inedita lettura di Antonio Fogazzaro, scrittore e poeta vicentino, con una parentesi da Senatore del Regno, nato nell'Italia ancora risorgimentale e vissuto in quella post-unitaria, la cui produzione letteraria appare ancora troppo poco conosciuta nelle scuole italiane.I suoi brani saranno letti con la consueta straordinaria interpretazione damentre l'accompagnamento musicale sarà affidato adcompositore e musicista giovinazzese ormai affermatosi su palcoscenici di livello nazionale.La serata si concluderà con una degustazione curata dallo chefSi inizia alle 19.30.