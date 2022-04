"Suspance tra le pagine": Palumbo e Del Rosso ospiti a Giovinazzo

Sabato 23 aprile, alle ore 19, presso l'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, avrà luogo "Suspence tra le pagine", secondo evento del programma di "Leggere è un'arte. Coltiviamola", progetto di Educazione alla lettura dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo (diretta da Nicola De Matteo) a cura di Giovanna Sgherza e Marta Pisani.Avranno luogo la presentazione dei romanziDialogano con gli autori Marta Pisani e Giovanna Sgherza; le letture saranno curate da Mariella Facchini; la grafica della locandina è di Angela Di Liso.è nata nel 1994 a Molfetta, dove si è diplomata in Economia e Commercio nel settore turistico. Sin da subito ha intrapreso diversi viaggi studio in Italia e all'estero per migliorare le sue conoscenze linguistiche. Dedica il suo tempo libero a viaggi in modo alla ricerca di spazi verdi o spiagge cristalline dove mantenere vivo il suo interesse per la scrittura, appassionandosi alla psicologia e alla criminologia.Alfiere del Lavoro,è nato a Molfetta. Abilitato a professore di seconda fascia in Italianistica (10 F/1) e Filologia italiana (10 F/3), è ricercatore di tipo b presso il Dipartimento di Studi umanistici dell'Università degli Studi di Foggia, dove insegna "Filologia della letteratura italiana" e "Metodologia della critica letteraria". È Direttore artistico della "Notte bianca della Poesia", pubblicista e redattore di "La Vallisa", "Quindici" e "Luce e Vita". Ha pubblicato quattro romanzi, la silloge poetica Non alla luna, non al vento di marzo, i racconti di Il segreto di Chelidonia e ha composto pièce teatrali, edite e inedite, tra cui Lena, Il treno, Chi ha paura delle ombre?, Il diavolo a cavallo, La preghiera di Eleonora e Le ombre. Suoi lavori più recenti sono l'edizione delle Rime di Isabella Morra (Stilo 2019) e il romanzo Per Luigi non odio né amore. Con lo pseudonimo di Giano bifronte critico, è artefice del blog https://gianobifrontecritico.wordpress.com/