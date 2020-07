Gianni Antonio Palumbo presenta il suo nuovo libro

Leggere un libro in vacanza è un'occasione di svago, che rilassa e permette al lettore di viaggiare con la propria immaginazione.Un buon libro da leggere è certamente il nuovo lavoro letterario dello scrittore, poeta e giornalista, un romanzo dal titoloche sarà presentato in prima assoluta martedì, a Giovinazzo, dalla Fondazione socioculturale "Defeo Trapani", nelLa Fondazione socioculturale "Defeo Trapani" ( https://www.fondazionedefeotrapani.it/ ), sita a Giovinazzo in via delle Filatrici 32, opera sul territorio da maggio 2019. Nata per rendere omaggio alla famiglia d'origine della Presidente Teresa Picerno, la giovanissima realtà accoglie e promuove numerose attività di carattere culturale e sociale.Nel corso dell'incontro di presentazione, Mpsicologa e psicoterapeuta, dialogherà con l'autore mentrecurerà le letture.Il romanzo, definito, è ambientato a Candevari, cittadina immaginaria della provincia brindisina, nel 1978, anno tragico per la storia d'Italia. Si tratta di un noir, tutto da scoprire, pubblicato nel luglio 2020 dalla casa editrice Scatole Parlanti.Lo scrittoreè originario di Molfetta e di fatto giovinazzese d'adozione, insegna materie letterarie e latino al Liceo "Matteo Spinelli" ed è anche direttore artistico della "Notte bianca della Poesia", pubblicista e redattore di Quindici e di "Luce e Vita", saggista, poeta, autore teatrale e romanziere.I suoi lavori più recenti sono l'edizione delleper la Stilo (2019) e proprio il romanzo(2020), con l'editore Scatole Parlanti.Con lo pseudonimo di Giano bifronte critico, è artefice del blog di critica militante https://gianobifrontecritico.wordpress.com/ Il romanzo, che potrà essere acquistato nella serata di presentazione, può essere ordinato in qualunque libreria o comprato sul sito della casa editrice ( https://www.scatoleparlanti.it/voci/preorder-per-luigi-non-odio-ne-amore/ ) e dai maggiori rivenditori on line (Amazon, IBS, Libreria Universitaria, etc.).L'incontro avrà ingresso libero sino a esaurimento posti. Per informazioni, si può telefonare al numero 3401062022 o al 3382448122.