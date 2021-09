«Segnalare le cose che non vanno e suggerire come porre rimedio non significa parlare male». Lo scrive su. Che precisa: «Nessuno ha voglia di screditare e fare apparire Giovinazzo brutta e sporca, ma il contrario. Bisogna sollevare i problemi per rendere la città sempre più bella e pulita».«Con molta insistenza - scrive il referente cittadino de- abbiamo segnalato i problemi del cimitero e suggerito come risolverli, ma purtroppo sino ad oggi non siamo stati ascoltati.: bastano due giorni di lavori straordinari e la normale manutenzione giornaliera e il cimitero sarà accogliente. Inoltre abbiamo suggerito di installare un sistema di videosorveglianza per arginare furti e vandalismi, ma non siamo stati ascoltati».Numerosissimi, inoltre, sono stati negli ultimi giorni gli avvistamenti di roditori nelle vie del centro, fra cui la centralissima piazza Vittorio Emanuele II. «Stanno arrivando numerose segnalazioni da diverse zone di Giovinazzo per l'invasione di grossi ratti e piccoli topi - dice l'ex comandante dell'-. Il rimedio esiste: bisogna derattizzare l'intera città. Non ci vogliono gli scienziati per risolvere questi problemi ci vuole».«Infine - prosegue Galizia - abbiamo segnalato la carenza di ripristino delle strisce pedonali. Perché dobbiamo attendere la tragedia per far quello che va fatto nei tempi giusti? Noi non ci stancheremo mai di ricordarvi quali sono i vostri dovere e perché siete stati eletti. Lo faremo sempre e con più forza», conclude.