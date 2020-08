Gal Nuovo Fior d'Olivi, Vincenzo Depalo nel Consiglio di amministrazione

È dello scorso mese di luglio la notizia battuta anche dalla nostra testata della riconferma dialla presidenza del Gruppo d'Azione Locale Nuovo Fior d'Olivi, che mette insieme i comuni di Bitonto, Terlizzi,Palo del colle, Modugno, Grumo Appula e Binetto per dare sostegno alle attività produttive, soprattutto del settore agroalimentare.Nel Consiglio d'amministrazione siederà anche il giovinazzeseuna certezza per tutto il Gal. Depalo sarà il rappresentante di tutti i comuni soci e lavorerà con Danilo Lolatte (Cia Agricoltori Italiani) e Nino Volpe (Legacoop) in rappresentanza delle organizzazioni agricole eper la Camera di Commercio di Bari.«In questi anni - ha spiegato il Presidente Saracino qualche giorno fa - abbiamo contribuito in maniera determinante allo sviluppo del territorio favorendo la costruzione di un'offerta turistica attraverso numerose strutture: l'obiettivo adesso, nonostante le poche risorse a disposizione e gli intoppi burocratici, è quello di proseguire su questa strada che secondo noi rappresenta il presente e il futuro della nostra terra».«Il bando ricettività, scaduto lo scorso 31 luglio - ha continuato il numero uno del Gal -, ha visto una forte partecipazione e ci auguriamo di riuscire ad evadere tutte le richieste per continuare a costruire e sviluppare l'idea di accoglienza turistica che abbiamo. Da settembre invece procederemo a finanziare i Comuni per la creazione di contenitori di accoglienza turistica, che abbiano funzione culturale e sociale, con una dotazione di», ha sottolineato Saracino.«Non meno importante, invece, sarà strutturare reti tra imprenditoricon contributi diretti a privati», ha quindi concluso.