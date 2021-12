GAL "Nuovo Fior d'Olivi": arrivano 4 volontari a Giovinazzo e Terlizzi

Per la prima volta in Italia, 19 G.A.L. (Gruppi di Azione Locale) operanti in diverse Regioni d'Italia (Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, e Sicilia), e due associazioni (Legambiente Abruzzo ed Orto Botanico Naturale Giardino della Flora Appenninica di Capracotta) si sono uniti in una rete finalizzata all'avvicinamento dei giovani ai temi dello Sviluppo Locale, soprattutto nelle aree interne e montane.In questa prima annualità di progetto, i primi 48 ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 28 anni potranno cimentarsi sui temi cari ai Gruppi di Azione Locali ed alle Associazioni operanti in queste porzioni di Spazio Rurale.Alandranno. A breve sarà pubblicato il bando per la partecipazione alle selezioni