Furto d'auto in pieno giorno. Il video diventa virale sul web

È diventato subito virale il video del furto-lampo di un'auto, unaavvenuto stamattina a Santo Spirito, rione a nord di Bari. I malviventi, dopo essere riusciti a rompere il finestrino anteriore del suv, parcheggiato sul lungomare Colombo, sono entrati e poi l'hanno messo in moto, portandolo via in pochi secondi.Due ragazzi, a pochi metri di distanza, hanno iniziato a riprendere la scena, mentre i ladri, a bordo di una, hanno continuato sino alla litoranea verso Giovinazzo, passando per l'ex lido Lucciola, a portare via il suv con una delle tecniche più elementari, ma più utilizzate al momento. Si forza il finestrino, si sostituisce la centralina e si porta via l'auto, spingendola con un'altra vettura senza azionare i comandi elettrici che potrebbero bloccarsi con il sistema d'allarme.Un colpo avvenuto in pochi secondi davanti agli occhi di un autista dell'e dei passeggeri della linea urbana, ma anche di diversi passanti e automobilisti. Il suv è stato poi recuperato a Giovinazzo da una pattuglia deidella, dopo essere finito contro un muretto a secco a due passi dall'hotel. Quella dei furti d'auto è una piaga del territorio: un fenomeno sempre in fermento che, per gli investigatori, vede coinvolte organizzazioni criminali.Come spiegato più volte, all'interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le vetture ed unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti. La merce rubata, infatti, alimenta il mercato clandestino dei pezzi di ricambio online.