Fratelli d'Italia riparte da Giovinazzo

Partirà dall'Hotel Riva del Sole di Giovinazzo la lunga campagna elettorale per le elezioni politiche di settembre di Fratelli d'Italia.In Puglia, il partito guidato da Giorgia Meloni punta ad un grande risultato e questa sera, 25 luglio, la comunità militante si ritroverà in riva all'Adriatico per discutere di prospettive, ma soprattutto per confrontarsi sulle necessità in vista della chiamata alle urne del prossimo 25 settembre."Bolina 2022 - una comunità in movimento" sarà dunque un momento importante di confronto per un partito che a livello regionale ambisce a diventare guida passando per le elezioni politiche. Interverranno, tra gli altri, l'On. Marcello Gemmato, coordinatore regionale, il suo omologo a livello metropolitano, il consigliere comunale barese Michele Picaro, e l'europarlamentare Raffaele Fitto. Con loro anche i consiglieri regionali e molti amministratori locali.È questo forse l'anno zero per Fratelli d'Italia, che si pone come forza trainante del centrodestra a livello nazionale e punta con decisione a governare il Paese. Si riparte da Giovinazzo.