Ford nel mirino, i ladri d'auto non si fermano neanche a Pasqua

Sono rapidi ed esperti. In poche ore, forse nel corso di una notte, riescono a rubare un'auto, a smontarla e a ridurla ai minimi termini per farne pezzi ed alimentare così il dinamico e redditizio mercato clandestino della vendita dei ricambi. Sono i, scatenati nell'area metropolitana a nord del capoluogo.Ai proprietari non resta che constatare il furto e presentare una regolare denuncia. Le, nel corso del weekend pasquale, di auto cannibalizzate ne hanno scoperte altre due, entrambe di marca, evidentemente richiestissime: unain un fondo agricolo in località San Martina ed unain località Recatania. Tutte regolarmente denunciate (larubata a Giovinazzo, laaddirittura a Ostuni) e ritrovate sventrate nello stesso modo.Significa, per entrambe, niente più motori, volanti, navigatori satellitari, plance, pezzi di carrozzeria, fari e centraline, ripuliti nei circuiti dei demolitori compiacenti, utilizzando spesso anche documentazione apparentemente lecita. Sul posto, per i rilievi, è giunta la, che indaga: si pensa che dietro ai due episodi ci sia la stessa mano. Si diceva della: il furto è stato denunciato ad, mentre l'auto è stata ritrovata aPer gli investigatori si tratta di una vera piaga del territorio. Le due carcasse sono state sequestrate per vari accertamenti, mentre i servizi di monitoraggio delle aree rurali, mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, in particolar modo dei furti d'auto, continueranno anche oggi su tutto il territorio locale.