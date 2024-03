Stasera l'attesa processione dei Misteri a Giovinazzo: l'itinerario

Sarà il culmine del Triduo Pasquale, con la celebrazione della morte di Cristo. Questa sera, Venerdì Santo, Giovinazzo vivrà uno dei momenti più importanti per i cattolici, con laper le vie cittadine.Quest'anno il corteo processionale sarà coordinato dalla Confraternita della SS Trinità, guidata dal priore Giovanni Stufano ed assistita da don Antonio Picca. Si parte alle 19.00 con il raduno delle sacre immagini in piazza Duomo, da dove poi i portatori si muoveranno alle 19.30. Con loro il clero cittadino, le autorità civili e militari e tutti i pii sodalizi giovinazzesi.Le sacre effigi si muoveranno dunque alle 19.30 da piazza Duomo, per poi percorrere via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Lupone da Giovinazzo, piazza San Felice, sino a giungere in piazza Vittorio Emanuele II (Porta Nuova). Quindi i passaggi in via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini sino al Parco delle Rimembranze, dove vi sarà un momento di sosta per una preghiera comunitaria. Infine il rientro da via Cappuccini sino in piazza Vittorio Emanuele II, dove le sacre effigi saranno radunate per una benedizione solenne con il Legno Santo. Questo passaggio comunitario, introdotto negli ultimi anni e molto apprezzato dai fedeli, chiuderà di fatto la processione.