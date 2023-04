LE FOTO della processione dei Misteri a Giovinazzo

60 foto Processione dei Misteri 2023

Fede e pietà popolare si sono fuse ieri sera, Venerdì Santo 7 aprile, in occasione dellaDue ali di folla hanno atteso il primissimo passaggio dei simulacri su via Marina. Poi, i portatori delle confraternite cittadine hanno condotto i gruppi statuari nel borgo antico e nella parte centrale della città, con passaggio suggestivi in piazza Costantinopoli, piazza San Felice, piazza Garibaldi e via Cappuccini, prima del rientro da piazza Vittorio Emanuele II, dove per la prima volta è stato proposto l'allineamento delle statue con la pubblica illuminazione spenta.Silenzio e preghiera hanno accompagnato il racconto itinerante dellaultimo atto della Settimana Santa a Giovinazzo. Oggi, Sabato Santo, le campane torneranno a suonare solo alla mezzanotte, solo per annunciare che Colui il quale tutti ritenevano morto, è risorto.La processione del Venerdì Santo ha, ancora una volta e se mai ve ne fosse bisogno, mostrato quanto sia stretto il legame tra fede e folclore locale, rinnovando antichissime tradizioni che si tramandano da generazioni. È forse quello della processione dei Misteri, insieme alla festa agostana in onore di Maria SS di Corsignano, il momento più alto di fede che coinvolge i giovinazzesi.Nelle nostre foto, scattate per strada, tra la gente, il racconto della serata più importante della Settimana Santa.