Gravissimo incidente stradale sulla strada provinciale 55 che collega Bitonto e Molfetta, in territorio di Giovinazzo. Un, proveniente da Molfetta, è rimasto gravemente ferito nel violentissimo scontro frontale tra la sua moto, una, e un trattore che proveniva dalla direzione opposta.Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto alle ore 11.30. Sul posto, scattato l'allarme, sono subito accorsi i sanitari del. Le condizioni del ragazzo, che indossava il casco e che dopo essere stato sbalzato dalla moto si è ritrovato per terra con l'aorta recisa, sono apparse subito molto gravi: i sanitari, una volta giunti sul posto, hanno stabilizzato le condizioni del ragazzo, che aveva già perso sangue, e lo hanno trasportato in codice rosso presso ilIlleso invece il conducente del trattore. Sul posto, con i, sono arrivati gli agenti dii quali, dopo i soccorsi al 16enne rimasto ferito, hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica del gravissimo incidente stradale e si sono occupati della gestione della viabilità. Il traffico, infatti, è stato bloccato per due ore su entrambi i sensi di marcia, causando diversi disagi alla circolazione e numerose inversioni di marcia.In fase di accertamento la dinamica dell'accaduto. Traffico prima bloccato e poi a rilento fino a quando non è stato possibile completare i rilievi e rimuovere i due mezzi incidentati, sequestrati. Agli agenti del, che stanno svolgendo gli accertamenti, il compito di ricostruire nel dettaglio l'impatto frontale.