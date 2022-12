Fine settimana di mercati e mercatini a Giovinazzo

Domenica 4 dicembre a Giovinazzo ci sarà un doppio appuntamento per chi vorrà far spese.Dalle 7.00 del mattino, infatti, verrà recuperato il mercato settimanale che non si è svolto venerdì 2 dicembre per la concomitanza con la cerimonia di intitolazione della caserma dei Carabinieri all'eroe Luciano Pignatelli. Bancarelle aperte, quindi, straordinariamente di domenica mattina in piazzale Salvo D'Acquisto ed in tutta l'area mercatale sino all'ora di pranzo. Il tradizionale mercato settimanale del venerdì tornerà il prossimo 9 dicembre, come da accordi intercorsi tra le associazioni di categoria e l'assessorato alle attività produttive del Comune di Giovinazzo. Nuovi mercati straordinari si terranno l'11 ed il 18 dicembre.Ed a proposito di attività produttive, sempre domenica 4 dicembre, dalle 9.00 alle 22.00, si terrà il primo mercatino di Natale di oggettistica ed artigianato in piazza Vittorio Emanuele II. Mercatino che era stato rinviato in novembre per maltempo e che tornerà ogni terza domenica del mese (nella foto in home quello delle attività di via Vittorio Veneto di qualche anno fa, ndr).