Finanziamento regionale per i Fuochi di Sant'Antonio Abate

I Fuochi di Sant'Antonio, tradizionale evento giovinazzese che si svolge la domenica successiva alla festa liturgica in gennaio, hanno avuto il riconoscimento dalla Regione Puglia comee di conseguenza hanno ottenuto il finanziamento diIl finanziamento è scattato dopo che la Regione ha accolto con favore la richiesta del Comune di Giovinazzo di essere iscritto nel Registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco. Nella graduatoria finale il Comune di Giovinazzo si è classificato al quarto posto, ex aequo, con i comuni di Cutrofiano, Castellana Grotte e Corato.«Provo una grandissima soddisfazione oltre a un forte orgoglio per il riconoscimento e il finanziamento ottenuti dalla Regione Puglia - dichiara il sindaco,-. Un grande risultato, raggiunto grazie al lavoro dell'assessore al Turismo,dell'Amministrazione comunale e di tutti coloro che in questi anni si sono adoperati per mantenere viva questa tradizione e per rilanciarla. Si tratta del primo passo per la crescita della manifestazione, ma significa anche che ci abbiamo visto giusto quando abbiamo deciso di puntare sia sul turismo, con la valorizzazione attrattiva del nostro territorio, sia sulla destagionalizzazione degli eventi. Come ho detto più volte - conclude il Sindaco -, Giovinazzo e l'intera Puglia non sono solo mare, ma possono vivere di turismo per tutto l'anno. Questa è la strada che abbiamo intrapreso e sulla quale continueremo ad investire».