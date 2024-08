Festa Patronale, a Giovinazzo la Fiera dell'Assunta: tutto il programma del 15 agosto

La Chiesa Cattolica celebra oggi la Solennità dell'. A Giovinazzo, sin dalle 7.30 del mattino, all'interno dell'area mercatale in piazzale Salvo D'Acquisto, ci saranno le bancarelle delle tradizionale Fiera dell'Assunta. Il programma liturgico nella Concattedrale di Santa Maria Assunta prevede in serata, alle 22.00, la santa messa con la partecipazione del mondo del volontariato.Di seguito il programma completo ferragostano dellaOre 6.30 ed 8.30 - Sante Messe in ConcattedraleDalle 7.30 alle 13.00 - Fiera dell'Assunta in piazzale Salvo D'AcquistoOre 19.30 - Santa messa animata dalla parrocchia ConcattedraleOre 22.00 - Eucarestia in Cattedrale, Messa festiva con la partecipazione del mondo del volontariato