Festa Patronale 2022: il programma del sabato

IL PROGRAMMA DEL SABATO - Giornata del Pellegrinaggio al Casale di Corsignano

È certamente una delle giornate dell'anno più attese dai giovinazzesi. Il sabato della Festa Patronale tornerà nel suo formato integrale dopo gli anni pandemici, partendo sin dall'1.00 di notte con il giro per le strade del paese della Bassa Musica. Poi le messe all'alba nell'agro, al Padre Eterno ed al Casale di Corsignano, saranno due momenti di altissima spiritualità da vivere sino in fondo.In serata, infine, ci sarà il Corteo Storico, che torna dopo tre anni di assenza forzata.Per non favi perdere proprio nulla, vi proponiamo l'intero programma varato dal Comitato Feste guidato dal presidente Nicola Mastrototaro.Ore 1,00 Nella notte tra il 19 e il 20 agosto - Giro per la città dell'Associazione Bassa Musica "Città di Giovinazzo"Ore 5,45 Ritrovo dei Fedeli in ConcattedraleOre 6,00 Pellegrinaggio al Casale di Corsignano. Partenza dalla ConcattedraleOre 6,00 S. Messa presso la chiesa rurale di S. Maria di Corsignano (Padre Eterno), a devozione dei Marittimi giovinazzesi Servizio navetta con partenza da Palazzo di Città (ore 5,30) con fermate intermedie in Piazza Sant'Agostino e viale Aldo Moro presso Parrocchia Immacolata Ore 7,30 S. Messa presso il Casale di Corsignano, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Domenico Cornacchia concelebrata dal clero cittadino Servizio navetta con partenza da Palazzo di Città (ore 6,30) con fermate intermedie in Piazza Sant'Agostino e viale Aldo Moro presso Parrocchia ImmacolataOre 19,30 S. Messa in Concattedrale.Ore 19,30 53ª edizione del Corteo Storico organizzato dalla Pro Loco di Giovinazzo con la partecipazione del Gruppo Sbandieratori Battitori "Nzegna" di Carovigno e la Compagnia d'Arme "Milites Friderici II" di Oria. Percorso: Piazza Vittorio Emanuele II (Istituto Vittorio Emanuele II), via Cappuccini, via Marziani, via Balilla, piazza Sant'Agostino, via Marconi, via Giovannello Sasso, via Bitonto, Piazza Vittorio Emanuele II