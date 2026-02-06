Madonna di Lourdes
Madonna di Lourdes
Religioni

Festa della Madonna di Lourdes: il programma nella Parrocchia Sant'Agostino

Tutto il calendario liturgico dal 6 all'11 febbraio

Giovinazzo - venerdì 6 febbraio 2026
Sono in corso dal 2 febbraio i festeggiamenti in onore della Madonna di Lourdes all'interno della Parrocchia Sant'Agostino, la cui grotta in scala minore è riproposta sulla navata destra della centralissima chiesa giovinazzese.
Questo il calendario delle celebrazioni liturgiche e degli appuntamenti da oggi, 6 febbraio, sino all'11 febbraio, giornata in cui si festeggerà in tutto il mondo il 168° anniversario delle apparizione della Beata Vergine.


IL PROGRAMMA

Tutti i giorni feriali - Santo Rosario e Novena alle 7.15 con Messa alle 8.00 ed alle 9.00. Confessioni dalle 7.00 alle 9.00. A sera alle 17.15 Santo Rosario e Novena, alle 18.00 Messa, alle 20.00 Santo Rosario seguito da Novena. Confessioni dalle 17.00 alle 20.00.
Domenica 8 febbraio - Santo Rosario e Messe posticipati di mezz'ora, confessioni dalle 17.00 alle 20.00.

Venerdì 6 febbraio
Giornata eucaristica
Dalle 10.00 alle 12.00 - esposizione del SS Sacramento.
Al termine della messa serale delle ore 18.00, adorazione eucaristica nei pressi della Grotta di Lourdes sulla navata destra; alle 20.00 Compieta e reposizione del SS Sacramento. Predicazione affidata a don Antonio Picca, parroco di San Domenico, ed animazione liturgica dell'Arciconfraternita della Madonna del Rosario.

Sabato 7 febbraio
Giornata della Carità
In questa giornata saranno raccolti i viveri per le famiglie in difficoltà della parrocchia. Davanti all'altare sarà posta una cesta per i viveri. Al termine della celebrazione delle 18.00 vi sarà il rito della benedizione delle rose, che ciascuno potrà portare nella propria abitazione come segno di protezione e di carità vissuta. Presente la sottosezione UNITALSI di Molfetta.

Domenica 8 febbraio
Giornata della Famiglia
Sante Messe alle 8.30, alle 10.00 ed alle 11.30.
Predicazione affidata a fra' Andrea Viscardi, guardiano dei Frati Cappuccini di Giovinazzo. In questa giornata, vi sarà l'atto di affidamento delle giovani coppie che nel 2025 si sono sposate e di quelle che nel 2025 hanno festeggiato 25, 50 e 60 anni di matrimonio.
Al termine della messa serale delle 18.00 benedizione delle gestanti.

Lunedì 9 febbraio
Giornata della parola che riconcilia - tema "Maria madre che accompagna e dona speranza".
Ore 10.00 - Prima meditazione.
Ore 16.00 - Seconda meditazione. A seguire le confessioni.
Presente l'associazione Fratres Giovinazzo.

Martedì 10 febbraio
Giornata vigiliare
Benedizione e consegna delle medaglie alle nuove ed ai nuovi associati all'Associazione Nostra Signora di Lourdes.

Mercoledì 11 febbraio
168° anniversario delle apparizioni della Vergine a Lourdes
Sante Messe alle 7.00, 8.00, 9.00, 10.00.
Ore 11.30 - Celebrazione solenne presieduta da Mons. Domenico Cornacchia, amministratore apostolico della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Al termine esposizione del SS Sacramento e Supplica alla Madonna di Lourdes. Si potrà restare in adorazione sino alle 17.45. Confessioni dalle 16.00 alle 18.00.
Ore 18.00 - Recita del Santo Rosario.
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica solenne presieduta da S.E. Mons. John Joseph Kennedy, arcivescovo di Ossero e segretario per la Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede.
A seguire solenne processione della sacra effigie della Madonna di Lourdes per le vie cittadine. Al rientro benedizione eucaristica sul sagrato della parrocchia Sant'Agostino.











