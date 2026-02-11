Madonna di Lourdes - grotta Sant'Agostino. <span>Foto Michele Illuzzi</span>
Religioni

Madonna di Lourdes: oggi a Giovinazzo due messe solenni e la processione

Parrocchia Sant'Agostino in festa: il programma

Giovinazzo - mercoledì 11 febbraio 2026
Parrocchia Sant'Agostino in festa per la Nostra Signora di Lourdes, nel giorno in cui la Chiesa Cattolica ricorda la prima apparizione della Madonna a Bernadette Soubirous, contadina quattordicenne della località francese. Fu lei a riferire di aver assistito a diciotto apparizioni di «una "bella signora" in una grotta presente alla base di una parete rocciosa chiamata "roccia di Massabielle"», di fronte alla quale scorre il fiume Gave. Di quella roccia la parrocchia giovinazzese custodisce una stupenda riproduzione in scala sulla navata destra ed in questi giorni quella parete è stata meta di tantissimi fedeli per invocare l'Immacolata.
Quest'oggi, 11 febbraio, Giovinazzo vivrà dunque una intensa giornata di preghiera che poi culminerà a sera con la processione dopo la celebrazione eucaristica solenne presieduta da S.E. Mons. John Joseph Kennedy, arcivescovo di Ossero e segretario per la Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede.
Di seguito riprendiamo dunque il programma completo.

Mercoledì 11 febbraio

168° anniversario delle apparizioni della Vergine a Lourdes
Sante Messe alle 7.00, 8.00, 9.00, 10.00.
Ore 11.30 - Celebrazione solenne presieduta da Mons. Domenico Cornacchia, amministratore apostolico della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Al termine esposizione del SS Sacramento e Supplica alla Madonna di Lourdes. Si potrà restare in adorazione sino alle 17.45. Confessioni dalle 16.00 alle 18.00.
Ore 18.00 - Recita del Santo Rosario.
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica solenne presieduta da S.E. Mons. John Joseph Kennedy, arcivescovo di Ossero e segretario per la Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede.
A seguire solenne processione per le vie cittadine. Al rientro benedizione eucaristica sul sagrato della parrocchia Sant'Agostino.
Altri contenuti a tema
