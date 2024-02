In migliaia per il simulacro della Madonna di Lourdes a Giovinazzo - FOTO e VIDEO

25 foto Simulacro Madonna di Lourdes a Giovinazzo

Ore 19.15 del 26 febbraio 2024. Sarà questo un momento che resterà cristallizzato nella memoria di tutti i fedeli giovinazzesi e della diocesi. Ilè giunto, proveniente dall'Istituto Tumori di Bari, puntuale ai piedi della parrocchia San Domenico ed è stato portato in processione da piazza Vittorio Emanuele II, dove è rimasto esposto alla pubblica adorazione per qualche minuto, sino alla parrocchia Sant'Agostino, che lo ha ospitato per tutta la notte. Così è iniziata la prima parte della "Peregrinatio Mariae" nella cittadina adriatica.Un momento storico per l'intera città di Giovinazzo, come ha testimoniato lo stesso sindaco,, presente in tutte le fasi. E lì c'erano migliaia di persone, di ogni età, accomunate dal richiamo dell'amore per la Vergine.Confraternite, pii sodalizi e semplici devoti hanno accompagnato l'effigie portata in spalla da volontari e scortata da uomini e donne della sottosezione dell', che quotidianamente si adoperano per gli ammalati e tutti coloro i quali vogliono raggiungere Lourdes. Erano in migliaia da tutta la diocesi, un popolo in cammino che accoglie la propria Madre celeste.Lo scampanio dellaha accolto l'arrivo della sacra effigie, scandito dai canti e preghiere., parroco e viceparroco, a loro volta hanno accompagnato tutti in una chiesa divenuta ben presto gremita all'inverosimile, prima di un collettivo momento di riflessione e preghiera. Intenso, autentico, differente. Perché ciò che la Madonna di Lourdes smuove nelle coscienze e nei cuori, ancora oggi, 166 anni dopo l'apparizione a Bernadette, resta il più grande mistero contemporaneo per quel che concerne la fede.Quest'oggi, 27 febbraio, dalle 7.00, il programma prevede la preghiera con i giovani ed alle 8.00 in Sant'Agostino, poi la celebrazione eucaristica officiata da mons. Felice Di Molfetta, vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano. Alle 10.00 messa solenne presieduta da mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Alle 11.15 ci sarà quindi il trasferimento dell'effigie all'Opera "don Grittani" di Molfetta, con passaggio nel reparto degli ospiti. Infine alle 12.45 passaggio alla Sottosezione di Molfetta dell'Unitalsi.Giovinazzo lascerà quindi il testimone a Molfetta, unite a Ruvo e Terlizzi nell'abbraccio alla Madre delle Madri, a Colei che tutti i dolori lenisce e che ascolta le suppliche di chi è nel dolore, nella malattia, nelle avversità.Sotto il nostro articolo il video dell'arrivo in chiesa.