Madonna di Lourdes, il programma dall'8 all'11 febbraio nella parrocchia Sant'Agostino

All'interno dellacontinua il fitto calendario liturgico in preparazione della solennità dellaQuest'oggi, sabato 8 febbraio, Giornata della Parola che riconcilia, avrà luogo un rituro spirituale. Alle 10.00 prima meditazione, poi nel pomeriggio, a partire dalle 16.00 seconda meditazione. I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.Alle 18.00 sarà celebrata la messa vespertina che nella circostanza sarà animata dal gruppo Fratres Giovinazzo.Domani, domenica 9 febbraio sarà celebrata la Giornata della Famiglia, momento di grande impatto emotivo per le giovani coppie di fedeli. Le sante messe saranno celebrate, come accaduto domenica 2 febbraio, sempre alle 8.30, alle 10.00 ed alle 11.30.Durante la celebrazione eucaristica vespertina, che avrà inizio alle 18.30, ci sarà l'atto di affidamento delle giovani coppie che si sono sposate nel 2024, così come quelle che hanno festeggiato i 25, 50 e 60 anni di matrimonio. A conclusione del rito vi sarà anche la benedizione delle gestanti.Il 10 febbraio, alla vigilia della solennità liturgica, l'Associazione Nostra Signora di Lourdes vivrà una serata importante durante la messa delle ore 18.00, in cui saranno consegnate le medaglie ai nuovi associati ed alle nuove associate.Si festeggia martedì 11 febbraio il 167° anniversario delle apparizioni. Sante messe alle 7.00, 8.00, 9.00, 10.00. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica solenne presieduta dal vescovo della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia. Al termine l'emozionante Supplica alla Vergine.Dalle 12.30 sarà esposto nella parrocchia Sant'Agostino il SS Sacramento sino alle 17.00. Viene richiesto il massimo rispetto ed un silenzio adeguato.Dalle 16.00 alle 18.00 ci si potrà confessare prima dell'inizio del Santo Rosario. Ancora una messa solenne alle 18.30, al cui termine vi sarà laAl rientro la benedizione sul sagrata della parrocchia, in piazza Sant'Agostino.