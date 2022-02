Festa della Madonna di Lourdes a Giovinazzo: il programma odierno

La Chiesa Cattolica festeggia oggi, 11 febbraio,, località francese nel cui territorio, tra l'11 febbraio e il 16 luglio 1858, la quattordicenne contadina del luogo, Bernadette Soubirous, riferì di aver assistito a diciotto apparizioni di una "bella signora" in una grotta poco distante dal piccolo borgo di Massabielle.A Giovinazzo, è la Parrocchia Sant'Agostino a celebrare la Vergine con un lungo programma liturgico, partito il 2 febbraio scorso.La giornata giovinazzese inizierà con tre sante messe alle 7.30, alle 8.30 ed alle 10.00. Poi alle 11.30, ci sarà la solenne celebrazione liturgica alla presenza degli ammalati, officiata dal Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, S.E. Mons. Domenico Cornacchia.Al termine inizierà la Supplica alla Madonna di Lourdes, con esposizione del Santissimo sino al pomeriggio. Per la circostanza, la chiesa di Sant'Agostino resterà aperta ininterrottamente per l'adorazione personale nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.Dalle 16.00 alle 18.00 spazio alle confessioni, mentre dalle 17.00 alle 18.00 ci sarà l'adorazione eucaristica comunitaria.Poi, alle 18.00 inizierà la recita del Santo Rosario ed alle 18.30 ci sarà la santa messa presieduta da don Massimiliano Fasciano, parroco di Sant'Agostino, con benedizione eucaristica.Ancora una volta la folta comunità cattolica giovinazzese alzerà lo sguardo verso la Vergine e si affiderà al suo infinito amore per i suoi figli, chiedendole di allontanare definitivamente il morbo che ha ucciso tante persone e che ha portato tanto dolore nelle nostre case.