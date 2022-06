FdI provinciale bacchetta Sollecito e lascia il voto libero al ballottaggio

Una presa di posizione netta contro alcuni post del candidato sindaco Michele Sollecito:non rinnega scelte recenti, lascia il voto libero per domenica 26 giugno e rilancia l'idea chiara di una presenza capillare nei prossimi anni a Giovinazzo.Di seguito il comunicato ufficiale inviatoci dal Coordinatore,«In questi giorni ho appreso con dispiacere per i Giovinazzesi che un candidato sindaco, anziché animarsi a rappresentare i suoi programmi e le sue idee sul futuro di Giovinazzo afflitta da tanti temi irrisolti - uno fra tutti il potenziale turistico non ancora espresso – si dedichi a farneticanti post su Facebook di fantapolitica. Ad ogni modo, Fratelli d'Italia, così come per il primo turno,invitando i Giovinazzesi ad esprimere la preferenza secondo coscienza e buon senso. Di certo, Fratelli d'Italiacon una classe dirigente responsabile e capace di presentare proposte ed idee per la crescita della Città e dei suoi Cittadini».Il Coordinatore Provinciale Fratelli d'ItaliaMichele Picaro